Руководитель «Астон Мартин»: Кубица — лучший пилот из тех, кого я когда-либо видел

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак считает пилота Роберта Кубицу самым сильным гонщиком из всех, кого он встречал.

Крак работал вместе с Кубицей в «БМВ-Заубере» в 2008 году, когда Кубица завоевал свою первую поул-позицию и первую победу в Гран-при Формулы-1.

«Кубица — лучший из тех, кого я когда-либо видел. С точки зрения чистого таланта он очень силён.

Я был немного обеспокоен новым регламентом, потому что в 2009 году был введён KERS. Поэтому мы делали всё возможное, чтобы выиграть чемпионат, однако план не подразумевал продолжение работы над машиной-2008. Очень трудное решение – мы считали, что могли добиться большего», — приводит слова Крака PlanetF1.