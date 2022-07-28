Руководитель «Астон Мартин»: Кубица — лучший пилот из тех, кого я когда-либо видел
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак считает пилота Роберта Кубицу самым сильным гонщиком из всех, кого он встречал.
Крак работал вместе с Кубицей в «БМВ-Заубере» в 2008 году, когда Кубица завоевал свою первую поул-позицию и первую победу в Гран-при Формулы-1.
«Кубица — лучший из тех, кого я когда-либо видел. С точки зрения чистого таланта он очень силён.
Я был немного обеспокоен новым регламентом, потому что в 2009 году был введён KERS. Поэтому мы делали всё возможное, чтобы выиграть чемпионат, однако план не подразумевал продолжение работы над машиной-2008. Очень трудное решение – мы считали, что могли добиться большего», — приводит слова Крака PlanetF1.
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