Култхард: Ферстаппен будет терять очки, борьба за титул не закончена

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что, несмотря на большой отрыв Макса Ферстаппена от преследователей, борьба за чемпионский титул ещё не закончилась.
«У Ферстаппена уже есть чемпионский титул, и это даёт ему преимущество в плане психологии над Леклером. Раньше и у Макса были ошибки, но теперь он их практически не допускает. Когда увидел аварию Шарля, надеялся, что она произошла из-за технических проблем, ведь ошибка только усиливает давление на пилота и очень расстраивает.
Однако я уверен, что Шарль будет мотивирован и постарается забыть инцидент во Франции. К тому же у «Феррари» есть серьёзный аргумент в виде скорости. Борьба ещё не закончена, у Макса были проблемы на старте сезона, и он ещё будет терять очки», — приводит слова Култхарда racingnews365.
- 28 июля 2022
-
11:53
-
11:52
-
10:56
-
09:47
-
09:46
-
01:04
-
00:06
- 27 июля 2022
-
23:29
-
23:27
-
22:25
-
21:28
-
21:18
-
20:53
-
20:00
-
18:59
-
18:02
-
17:51
-
17:27
-
16:27
-
15:40
-
13:52
-
13:22
-
11:56
-
11:30
-
10:56
-
10:30
-
09:39
-
09:30
-
08:30
-
07:30
-
00:37
- 26 июля 2022
-
23:32
-
23:03
-
22:50
-
22:10