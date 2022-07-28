Култхард: Ферстаппен будет терять очки, борьба за титул не закончена

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что, несмотря на большой отрыв Макса Ферстаппена от преследователей, борьба за чемпионский титул ещё не закончилась.



«У Ферстаппена уже есть чемпионский титул, и это даёт ему преимущество в плане психологии над Леклером. Раньше и у Макса были ошибки, но теперь он их практически не допускает. Когда увидел аварию Шарля, надеялся, что она произошла из-за технических проблем, ведь ошибка только усиливает давление на пилота и очень расстраивает.



Однако я уверен, что Шарль будет мотивирован и постарается забыть инцидент во Франции. К тому же у «Феррари» есть серьёзный аргумент в виде скорости. Борьба ещё не закончена, у Макса были проблемы на старте сезона, и он ещё будет терять очки», — приводит слова Култхарда racingnews365.

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