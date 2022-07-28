Карлос Сайнс отказался подписать фанату футболку «Барселоны»

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс не стал подписывать футболку «Барселоны» для одного из фанатов после Гран-при Франции.
К Карлосу Сайнсу подошли несколько болельщиков, чтобы сфотографироваться с пилотом или получить автограф. Один из фанатов протянул Сайнсу маркер и майку «Барселоны», но Карлос отказался оставить свою подпись на форме каталонского клуба.
«Нет, я не буду это подписывать», — цитирует Сайнса испанское издание Mundo Deportivo.
Напомним, Карлос Сайнс родился в Мадриде и с детства болеет за мадридский «Реал», который, в свою очередь, является главным соперником «Барселоны». Более того, Сайнс входит в число официальных болельщиков мадридского клуба. Испанец не раз был замечен на матчах «Реала» и активно общается с его футболистами.
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