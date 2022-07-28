В «Астон Мартин» высказались по поводу ухода Себастьяна Феттеля

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак дал комментарий по поводу ухода четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля из Формулы-1 по окончании сезона-2022.
«Себастьян — превосходный гонщик — быстрый и умный — и, конечно, нам будет не хватать этих качеств. Однако мы все учились у него, и знания, которые мы получили, работая с ним, будут приносить пользу нашей команде ещё долго после его ухода. Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team — это великолепный проект с неограниченным потенциалом, и та работа, которую Себастьян проделал в прошлом году и продолжает делать в этом, имеет решающее значение. Когда мы станем полностью конкурентоспособными — а мы станем, — одним из архитекторов этого будущего успеха будет Себастьян, и мы всегда будем благодарны ему за это», — приводит слова Крака пресс-служба команды.
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