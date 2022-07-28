В «Астон Мартин» давали понять Феттелю, что хотят, чтобы он продолжил работу в команде

Владелец команды «Астон Мартин» Лоуренс Стролл высказался по поводу ухода Себастьяна Феттеля из Формулы-1 по окончании сезона-2022.

«Я хочу от всего сердца поблагодарить Себастьяна за ту огромную работу, которую он проделал для команды Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™ за последние полтора года. Мы дали ему понять, что хотим, чтобы он продолжал работать с нами в следующем году, но в итоге он поступил так, как считает нужным для себя и своей семьи, и, конечно, мы это уважаем. Он провёл для нас несколько фантастических гонок, а за кулисами его опыт и знания для наших инженеров были очень ценны. Он — один из величайших гонщиков Формулы-1 всех времён, и для нас было честью работать с ним. Он продолжит выступать за нас до Гран-при Абу-Даби 2022 года включительно, который станет его 300-м Гран-при. Мы устроим ему потрясающие проводы», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.