«Феррари» и «Ред Булл» обратились к Феттелю
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«Феррари» и «Ред Булл» в своих социальных сетях отреагировали на объявление Себастьяна Феттеля об уходе из Формулы-1 по окончании нынешнего сезона.
«Для нас было честью разделить с тобой так много воспоминаний о Формуле-1. С нетерпением ждём возможности вместе насладиться твоими последними гонками. Желаем удачи в твоём дальнейшем жизненном пути», — прокомментировала решение Феттеля пресс-служба «Феррари».
«Спасибо, Себастьян! Аплодируем за прекрасное время в Формуле-1 и четыре чемпионата мира», — отреагировали в «Ред Булл».
Себастьян Феттель выступал за «Ред Булл» с 2009 по 2014 год и четыре раза завоевал чемпионский титул. В «Феррари» немецкий пилот провёл пять сезонов с 2015 по 2020 год. С 2021 года Себастьян выступает за «Астон Мартин».
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