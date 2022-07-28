Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился к Себастьяну Феттелю, который ранее объявил об уходе из Формулы-1 по окончании нынешнего сезона.



«Себастьян, для меня было честью называть тебя конкурентом, и ещё большая честь называть тебя своим другом. Оставить этот спорт в лучшем виде, чем он был, когда вы только попали сюда — это всегда отличная цель. Я не сомневаюсь, что всё, что ждёт тебя в жизни дальше, будет захватывающим, значимым и полезным. Люблю тебя, чувак», — написал Хэмилтон в своих социальных сетях.



28 июля четырёхкратный чемпион мира в составе «Ред Булл» Себастьян Феттель и «Астон Мартин», за который немец выступает сейчас, объявили об уходе гонщика из Формулы-1 по окончании текущего сезона.