Мик Шумахер прокомментировал уход Феттеля из Формулы-1

Пилот «Хааса» Мик Шумахер в одной из социальных сетей обратился к четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю.



«Мне очень грустно от того, что ты уходишь, но в то же время я рад за тебя и за новую главу в твоей жизни. Ты был и остаёшься важным человеком для меня, и я очень благодарен тебе за нашу дружбу. Спасибо тебе за всё то, что ты сделал для нашего с тобой любимого вида спорта. Я не могу дождаться наших последних совместных гонок. Спасибо, Себастьян, ты меня вдохновляешь», — написал Шумахер в своих социальных сетях.



28 июля Себастьян Феттель официально объявил, что завершит выступления в Формуле-1 по окончании нынешнего сезона. Феттель в период с 2010 по 2013 года выиграл четыре чемпионских титула подряд.