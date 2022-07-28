Появились первые фотографии серьёзных обновлений «Хааса»

В Сети появились фотографии болида «Хааса» после обновлений. Ранее ходили слухи о том, что обновлённая машина американской команды будет напоминать болид «Феррари».
Ниже приведены фотографии болида Кевина Магнуссена. Что касается Мика Шумахера, то он получит новинки только в Бельгии.
В Кубке конструкторов «Хаас» в настоящее время занимает седьмое место. На счету американской команды 34 очка. Возглавляет рейтинг австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 396 баллов. На втором месте – «Феррари» (314), на третьем – «Мерседес» (270).
Напомним, ранее сообщалось, что пилот «Хааса» Мик Шумахер будет обходиться без обновлений на Гран-при Венгрии в ближайший уикенд. На Гран-при Франции Мик Шумахер финишировал на 15-м месте. Его напарник Кевин Магнуссен был вынужден сойти с дистанции по ходу гонки.
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