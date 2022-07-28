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Авторитетный журналист назвал главного кандидата на замену Феттелю

Авторитетный журналист назвал главного кандидата на замену Феттелю
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Редакционный директор RacingNews365.com Дитер Ренкен считает, что Мик Шумахер является главным кандидатом на роль пилота «Астон Мартин» после ухода Себастьяна Феттеля.

«В последнее время Мик прибавил, и, конечно, у него есть фамилия «Шумахер», которая очень, очень ценна для автомобильной компании, стремящейся к престижу. Я не удивлюсь, если они уже ведут переговоры с Миком.

Возникает всё больше вопросов о том, в интересах ли «Феррари» удерживать Мика в академии, потому что обычно такие гонщики в конечном итоге оказываются в команде, и есть сомнения, что Мик окажется там в ближайшем будущем, если вообще окажется.

Если это так, зачем его удерживать? И зачем тогда «Хаасу» продолжать работу с гонщиком, если «Феррари», скорее всего, даст им кого-то другого на следующий год?», — сказал Ренкен.

Себастьян Феттель выступал за «Ред Булл» с 2009 по 2014 год и четыре раза завоевал чемпионский титул. В «Феррари» немецкий пилот провёл пять сезонов с 2015 по 2020 год. С 2021 года Себастьян выступает за «Астон Мартин».

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