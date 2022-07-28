Авторитетный журналист назвал главного кандидата на замену Феттелю

Редакционный директор RacingNews365.com Дитер Ренкен считает, что Мик Шумахер является главным кандидатом на роль пилота «Астон Мартин» после ухода Себастьяна Феттеля.

«В последнее время Мик прибавил, и, конечно, у него есть фамилия «Шумахер», которая очень, очень ценна для автомобильной компании, стремящейся к престижу. Я не удивлюсь, если они уже ведут переговоры с Миком.

Возникает всё больше вопросов о том, в интересах ли «Феррари» удерживать Мика в академии, потому что обычно такие гонщики в конечном итоге оказываются в команде, и есть сомнения, что Мик окажется там в ближайшем будущем, если вообще окажется.

Если это так, зачем его удерживать? И зачем тогда «Хаасу» продолжать работу с гонщиком, если «Феррари», скорее всего, даст им кого-то другого на следующий год?», — сказал Ренкен.

Себастьян Феттель выступал за «Ред Булл» с 2009 по 2014 год и четыре раза завоевал чемпионский титул. В «Феррари» немецкий пилот провёл пять сезонов с 2015 по 2020 год. С 2021 года Себастьян выступает за «Астон Мартин».