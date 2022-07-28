Риккардо прокомментировал слухи о переходе в «Астон Мартин»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо опроверг слухи о своём возможном переходе в «Астон Мартин».



«Вы слушали мои интервью на прошлой неделе? Да, я всё понимаю, ничего личного. Но, как я уже говорил, моё будущее предельно ясно, и оно полностью связано с „Маклареном“.



Уход Феттеля? В каком-то смысле это всегда грустно, ведь мы теряем настоящую легенду Формулы-1. В ситуации с Себом это с одной стороны грустно, а с другой ты радуешься за человека, который начинает новую главу в своей жизни. Я многому научился у Себастьяна, когда мы выступали за одну команду в 2014 году, кроме того, я многому научился раньше, когда еще был резервным пилотом. Это было классно и всегда интересно», — приводит слова Риккардо GPFans.