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Риккардо прокомментировал слухи о переходе в «Астон Мартин»

Риккардо прокомментировал слухи о переходе в «Астон Мартин»
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо опроверг слухи о своём возможном переходе в «Астон Мартин».

«Вы слушали мои интервью на прошлой неделе? Да, я всё понимаю, ничего личного. Но, как я уже говорил, моё будущее предельно ясно, и оно полностью связано с „Маклареном“.

Уход Феттеля? В каком-то смысле это всегда грустно, ведь мы теряем настоящую легенду Формулы-1. В ситуации с Себом это с одной стороны грустно, а с другой ты радуешься за человека, который начинает новую главу в своей жизни. Я многому научился у Себастьяна, когда мы выступали за одну команду в 2014 году, кроме того, я многому научился раньше, когда еще был резервным пилотом. Это было классно и всегда интересно», — приводит слова Риккардо GPFans.

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