Британский журналист Джо Сейвуд считает, что «Хонда» вернётся в Формулу-1 уже в следующем году.



«Говорят, что «Хонда» может заключить спонсорскую сделку с «Ред Булл», чтобы получить свою выгоду от успехов команды. Речь может идти только о спонсорской поддержке и брендировании двигателей, а соглашение закончится в конце 2025 года, когда „Ред Булл“, как ожидается, перейдёт на „Порше“. Судя по всему, «Хонда», которая всегда принимала плохие решения в Формуле-1, хочет вернуться в 2026 году. Но варианты с „Ред Булл“ невозможны из-за их соглашения с „Порше“.



Промашки с моментами в Формуле-1 — традиция „Хонды“». Кмоанда заключила контракт с «Ред Булл» в 2019 году, сразу после заключения сделки австрийцами с «Астон Мартин», поэтому команда стала называться «Ред Булл Рейсинг Хонда» лишь в 2020 году. А потом «Хонда» приняла решение уйти после сезона-2021, пусть и продолжает поставлять двигатели команды. После объявления об уходе «Ред Булл» продал права на название.



В 2023 году команда должна стать «Oracle Ред Булл Рейсинг Хонда», в моторы вновь будут называться «Хонда». Но японская фирма должна быстро решить, останется ли она в Формуле-1 после сезона-2025", — написал Джо Сейвуд в своём блоге.