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Феттель признался, что несколько лет думал о завершении карьеры

Феттель признался, что несколько лет думал о завершении карьеры
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель признался, что несколько лет думал о завершении карьеры.

«Это решение назрело несколько лет назад. Это не то решение, которое я принял за одну ночь. Окончательное решение было принято вчера, когда я сказал об этом команде, но я много думал об уходе. Думаю, настало время заняться другими делами. Я знаю, насколько тяжела эта работа и сколько самоотверженности она требует, и если вы занимаетесь этим, то нужно всё делать правильно.

Я не получаю большого удовольствия от того, что нахожусь здесь, мне не хватает мотивации быть просто частью Формулы-1, потому что моей целью всегда было побеждать и сражаться впереди. Мне выпала большая честь пилотировать много отличных машин и выступать за отличные команды, благодаря чему я смог многого достичь», — приводит слова Феттеля Motorsport Week.

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