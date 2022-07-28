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«Никогда не говори никогда». Шумахер высказался о возможном переходе в «Астон Мартин»

«Никогда не говори никогда». Шумахер высказался о возможном переходе в «Астон Мартин»
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер не стал отрицать факт переговоров с «Астон Мартин» о переходе в команду на место Себастьяна Феттеля.

«У меня сейчас есть много работы, которую необходимо выполнить, но посмотрим, что принесёт будущее. Никогда не говори никогда. Но сейчас я полностью сосредоточен на гонке в Будапеште. В „Феррари“ нет мест, в „Астон Мартине“ — есть. Посмотрим, что будет. Как только у нас будет информация, которой мы готовы поделиться, мы это сделаем», — приводит слова Мика Шумахера GPFans.

Напомним, 28 июля Себастьян Феттель официально объявил, что завершит выступления в Формуле-1 по окончании нынешнего сезона. Феттель в период с 2010 по 2013 год выиграл четыре чемпионских титула подряд.

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