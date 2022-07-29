Адвокат Палоу заявил, что Chip Ganassi Racing пытается помешать Алексу выступать в Ф-1

Адвокат Алекса Палоу выступил с заявлением по поводу иска Chip Ganassi Racing, отметив, что американская команда IndyCar пытается «помешать его клиенту выступать в Формуле-1».



«Мы разочарованы тем, что Chip Ganassi Racing пытается лишить Алекса возможности выступать в Формуле-1, особенно из-за публичных судебных исков CGR и продолжающихся комментариев для прессы по этому поводу. Алекс постоянно отдавал Chip Ganassi Racing всего себя и делал всё возмолжное, так что жаль, что команда пытается лишщить Алекса этой возможности. Мы надеемся, что стороны смогут решить это мирным путем, но если нет, мы с нетерпением ждем разрешения этого вопроса в частном арбитраже, как того требует CGR», — цитирует адвоката Палоу The Race.



Напомним, Chip Ganassi Racing подала гражданский иск в Высший суд округа Марион против Палоу. Слухи связывают с Палоу с потенциальной вакансией в «Макларене» в Формуле-1 в случае ухода Даниэля Риккардо.



Напомним, в середине июля команда объявила о продлении контракта с Палоу. В гоночном коллективе заявили, что воспользовались опционом на продление контракта с пилотом. Сообщение об этом появилось 12 июля, в утренние часы. После обеда пост с опровержением информации команды у себя в соцсетях разместил сам Палоу, который планирует провести следующий сезон в составе «Макларена».

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