Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шварцман обратился к завершающему карьеру в Формуле-1 Феттелю

Шварцман обратился к завершающему карьеру в Формуле-1 Феттелю
Комментарии

Тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман написал небольшое обращение к четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю, который в четверг объявил о решении покинуть Формулу-1 по окончании сезона-2022. Шварцман и Феттель время от времени общались друг с другом, когда Себастьян выступал за «Феррари», а Роберт уже стал членом академии «Скудерии».

«Ты так сильно вдохновлял, и для меня было настоящей честью повстречаться с тобой и видеть, как ты выступаешь на протяжении этих лет. Желаю тебе всего наилучшего в твоих следующих приключениях. Grazie Seb», — написал Шварцман в своих социальных сетях.

Ранее бывший гонщик Формулы-1, россиянин Даниил Квят обратился к Себастьяну Феттелю, слегка его подколов напоминанием о событиях Гран-при России 2016 года.

Новость по теме
Квят подколол Феттеля, поздравляя его с завершением карьеры
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022