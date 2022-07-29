Шварцман обратился к завершающему карьеру в Формуле-1 Феттелю
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Тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман написал небольшое обращение к четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю, который в четверг объявил о решении покинуть Формулу-1 по окончании сезона-2022. Шварцман и Феттель время от времени общались друг с другом, когда Себастьян выступал за «Феррари», а Роберт уже стал членом академии «Скудерии».
«Ты так сильно вдохновлял, и для меня было настоящей честью повстречаться с тобой и видеть, как ты выступаешь на протяжении этих лет. Желаю тебе всего наилучшего в твоих следующих приключениях. Grazie Seb», — написал Шварцман в своих социальных сетях.
Ранее бывший гонщик Формулы-1, россиянин Даниил Квят обратился к Себастьяну Феттелю, слегка его подколов напоминанием о событиях Гран-при России 2016 года.
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