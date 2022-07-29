Auto Motor und Sport назвал трёх кандидатов на замену Феттелю

По данным издания Auto Motor und Sport, команда «Астон Мартин» рассматривает как минимум трёх кандидатов на замену Себастьяну Феттелю. Речь идёт о пилоте «Макларена» Даниэле Риккардо, представителе «Хааса» Мике Шумахере и резервном гонщике «Астон Мартин» Нико Хюлькенберге. При этом Хюлькенберг на следующей неделе проведёт для «Астон Мартин» тесты шин 2023 года, однако участие Нико было запланировано ещё до объявления Феттеля об уходе.



Помимо трёх этих пилотов «Астон Мартин» был бы интересен Фернандо Алонсо, однако, по мнению немецких журналистов, Алонсо рассматривал британскую команду исключительно как запасной вариант в рамках своих переговоров с «Альпин» и уже согласовал продление контракта с французами.



Что касается Феттеля, то в «Астон Мартин» просили его определиться с будущим до летней паузы, и Себастьян сообщил руководству о решении завершить карьеру в среду, 27 июля. А на следующий день с утр Феттель сделал объявление уже для всех сотрудников команды, присутствующих на Гран-при Венгрии.