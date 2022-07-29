Леклер: моя ошибка не была вызвана прессингом со стороны Ферстаппена

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал ситуацию на Гран-при Франции, которая привела к его сходу.



«Если я буду зацикливаться на своей ошибке, то это мне не поможет. Я допустил ошибку, это стоило мне очков, я знаю об этом. Всё. Теперь мне нужно двигаться дальше, сосредоточиться на 100 процентов в этот уик-энд, постараться сделать всё возможное, выиграть эту гонку, и, уверен, тогда всё пройдёт хорошо.



Думаю, у нас будет сильная машина здесь. «Поль-Рикар» и Будапешт — трассы, на которых мне в прошлом приходилось нелегко, но то же самое было и в Австралии, так что, уверен, мне под силу изменить эту тенденцию.



Моя ошибка не была вызвана давлением со стороны Ферстаппена. Он был на неоптимальной стратегии, мне нужно было просто сосредоточиться на своей гонке. Конечно, иногда, когда вы сражаетесь на пределе, ошибки могут происходить. Я просто немного перестарался, вот и всё», — приводит слова Леклера RacingNews365.