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Себастьян Феттель получил приглашение в серию Extreme E. Фото

Себастьян Феттель получил приглашение в серию Extreme E. Фото
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Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель получил предложение принять участие в электрической внедорожной серии Extreme E. Вчера, 28 июля, Себастьян объявил, что нынешний сезон в Формуле-1 станет для него последним.

«Гонять ради планеты. У нас есть машина, которая ждёт тебя, Себастьян!» — говорится в официальных сетях серии.

Феттель пока никак не отреагировал на публикацию.

Напомним, Себастьян часто выступает с призывами о необходимости уделять повышенное внимание проблемам, связанным с экологией. В чемпионате Extreme E гонщики соревнуются на электрических болидах с нулевым выбросом углерода.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:

Ранее издание Auto Motor und Sport назвало трёх кандидатов на замену Феттелю.

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