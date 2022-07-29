Себастьян Феттель получил приглашение в серию Extreme E. Фото

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель получил предложение принять участие в электрической внедорожной серии Extreme E. Вчера, 28 июля, Себастьян объявил, что нынешний сезон в Формуле-1 станет для него последним.



«Гонять ради планеты. У нас есть машина, которая ждёт тебя, Себастьян!» — говорится в официальных сетях серии.



Феттель пока никак не отреагировал на публикацию.

Напомним, Себастьян часто выступает с призывами о необходимости уделять повышенное внимание проблемам, связанным с экологией. В чемпионате Extreme E гонщики соревнуются на электрических болидах с нулевым выбросом углерода.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:

Ранее издание Auto Motor und Sport назвало трёх кандидатов на замену Феттелю.