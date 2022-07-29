Ферстаппен: думаю, «Феррари» будет невероятно сильно смотреться в Венгрии
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен назвал фаворита предстоящего Гран-при Венгрии.
«Я полагаю, что нам будет непросто. Особенно если оценивать скорость на быстром круге. Это не значит, что всё будет ужасно, но думаю, что «Феррари» будет невероятно сильно смотреться в Венгрии. Они и так демонстрируют свою силу по ходу сезона, но, возможно, на Хунгароринге это будет заметнее.
Эту трассу называют нашей, но «Ред Булл» никогда не удавалось доказать это. На фоне «Мерседеса» в последние годы мы не были конкурентоспособны здесь.
Говоря о нынешнем сезоне, мы видим, что «Феррари» практически непобедимы в квалификации, а значит, уже будет нелегко. Но если во время гонки будет дождь, всё может измениться», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
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