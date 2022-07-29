«Ты одна из причин, по которой я влюбился в Формулу-1». Сайнс обратился к Феттелю

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на решение пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля завершить карьеру в Формуле-1 по окончании этого сезона.



«Спасибо, Себ! Для меня было абсолютным удовольствием и большой честью провести все эти годы бок о бок с таким человеком, как ты. Безусловно, ты одна из причин, по которой я влюбился в этот вид спорта. Ты всегда был одним из моих главных ориентиров, как на гоночной трассе, так и вне её. Я всегда буду дорожить каждым моментом, который мы провели вместе, и действительно с нетерпением жду ещё многих, которые у нас будут впереди. Уверен, что следующая глава будет такой же захватывающей и насыщенной, как и предыдущая, и искренне желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в будущем.



Давай закончим этот сезон на высокой ноте — настоящей борьбой на трассе!» – написал Сайнс.

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