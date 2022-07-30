Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 30 июля, состоится квалификация 13-го этапа сезона-2022 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Этап принимает стационарный автодром «Хунгароринг» в Будапеште. Начало квалификации запланировано на 17:00 мск.
После двенадцати первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал тот же Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция квалификации
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