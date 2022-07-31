Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:00
Поделиться
Сегодня, 31 июля, на стационарном автодроме «Хунгароринг» в Будапеште состоится гонка 13-го этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Венгрии.
После 12 первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал как раз Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
Начало гонки Формулы-1 запланировано на 16:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Венгрии — 2022. Онлайн-трансляция гонки
Комментарии
- 31 июля 2022
-
12:00
-
11:59
-
11:18
-
10:34
-
09:41
-
01:04
- 30 июля 2022
-
23:50
-
22:53
-
22:30
-
22:25
-
21:54
-
21:43
-
21:29
-
20:40
-
20:11
-
19:54
-
19:32
-
19:28
-
19:09
-
18:49
-
18:47
-
18:46
-
18:45
-
18:39
-
18:14
-
18:05
-
17:45
-
16:47
-
15:53
-
15:49
-
15:15
-
15:03
-
14:49
-
14:46
-
13:38
Партнерский контент