Документ о сделке «Ред Булл» и «Порше» был опубликован по ошибке

Ранее стало известно, что «Порше» подал заявку на приобретение 50% акций «Ред Булл» и сделке нужно получить подтверждение антимонопольных органов.



Информацию о возможном слиянии двух крупных компаний раскрыли в антимонопольной службе Марокко, но, как сообщает The Race, это было сделано по ошибке. После того как была обнаружена утечка документа, он был удалён с общедоступных страниц сайта антимонопольной службы Марокко, хотя доступ к нему всё же есть.



Главная причина удаления документа — «Порше» ещё не приняли окончательного решения и ждут официального подтверждения моторного регламента на 2026 год.



В «Ред Булл» также заявили, что переговоры о слиянии действительно есть, но всё упирается в новый регламент, который окончательно может быть утверждён во время летней паузы в Формуле-1.