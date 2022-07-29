Макс Ферстаппен: меня не волнует разница в очках

Гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не станет расслабляться во время летнего перерыва и не обращает внимания на отрыв, который у него в настоящее время есть в общем зачёте пилотов Формулы-1 (233 против 170 у Шарля Леклера из «Феррари»).



«Не будет такого, что раз есть этот разрыв, я начну расслабляться или что-то в этом роде. Я хочу выиграть больше гонок, и это то, что мы постараемся сделать как команда. Если вы меня знаете, то понимаете, что, во-первых, я не буду валяться на пляже. А во-вторых, меня на самом деле не волнует разница в очках. Для меня главное — стараться быть идеальным каждый уикенд», — приводит слова Ферстаппена Eurosport.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: