Макс Ферстаппен: меня не волнует разница в очках
Поделиться
Гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не станет расслабляться во время летнего перерыва и не обращает внимания на отрыв, который у него в настоящее время есть в общем зачёте пилотов Формулы-1 (233 против 170 у Шарля Леклера из «Феррари»).
«Не будет такого, что раз есть этот разрыв, я начну расслабляться или что-то в этом роде. Я хочу выиграть больше гонок, и это то, что мы постараемся сделать как команда. Если вы меня знаете, то понимаете, что, во-первых, я не буду валяться на пляже. А во-вторых, меня на самом деле не волнует разница в очках. Для меня главное — стараться быть идеальным каждый уикенд», — приводит слова Ферстаппена Eurosport.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
Комментарии
- 29 июля 2022
-
12:32
-
12:27
-
12:15
-
11:45
-
11:32
-
10:40
-
10:38
-
10:28
-
10:27
-
10:02
-
09:45
-
09:40
-
00:48
-
00:44
-
00:28
-
00:03
- 28 июля 2022
-
22:51
-
21:51
-
20:49
-
19:57
-
18:40
-
17:20
-
16:48
-
16:42
-
15:38
-
15:16
-
15:03
-
14:50
-
14:12
-
13:19
-
13:12
-
13:06
-
12:59
-
12:30
-
12:29
Партнерский контент