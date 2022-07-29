Алонсо — о своём будущем: рассматриваю все команды со свободными кокпитами

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал слухи относительно своего будущего.



Контракт Алонсо с французской командой истекает в конце нынешнего сезона, и он ведёт переговоры о новом соглашении. Сообщается, что испанец хочет получить двухлетний контракт, но в «Альпин» готовы предложить только 1+1.



«Когда начнётся летний перерыв, то нужно сесть и прийти к чему-то. Рассматриваю все команды, в которых ещё нет двух гонщиков на новый сезон. Приоритет — «Альпин». Мы два года работаем вместе, развиваемся. Я бы хотел остаться тут, но ещё не все вопросы решены.



В Формуле-1 чувствую себя мотивированным. Не терпится узнать, что будет в новом сезоне. Будут гонки в Лас-Вегасе и в Южной Африке. В этом году чувствую скорость в себе, я в отличной форме. Сейчас мозг мне подсказывает убрать все мысли о других сериях и сосредоточиться на Формуле-1», — цитирует Алонсо Motorsport Week.

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