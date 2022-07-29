Леклер отреагировал на решение Феттеля покинуть Формулу-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что его бывший товарищ по команде, гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель отправил ему текстовое сообщение со словами поддержки после его недавней аварии на Гран-при Франции. Леклер также высказался о решении Феттеля уйти из Формулы-1 после этого сезона.
«Наши отношения развивались на протяжении многих лет. Помню, в свой первый год я был очень впечатлён, и, как мне кажется, вёл себя очень странно, потому что был застенчив и не знал, что сказать, когда оказывался рядом с ним.
Но теперь он мой друг. Он всегда пишет мне сообщения, как и после воскресенья. Себастьян всегда, когда я переживаю трудные времена, пытался поднять мне настроение.
Конечно, будет странно не увидеть Себа в паддоке. Я многому научился у него, и он всегда был приветлив со мной. У него потрясающая карьера, он выиграл много гонок, а также много чемпионатов. Себастьян — отличный представитель этого вида спорта. Но в какой-то момент все уходят», — приводит слова Леклера Yahoo Sports.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
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