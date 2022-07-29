Перес — о Феттеле: пришло время насладиться временем с семьёй

Пилот команды «Ред Булл», мексиканский гонщик Серхио Перес обратился к пилоту «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю, который недавно объявил о решении покинуть Формулу-1 после окончания нынешнего сезона.



«Невероятно, что после стольких лет совместных гонок ты, Себастьян, больше не будешь с нами на стартовой решётке. Счастливого выхода на пенсию! Я очень горжусь тобой и горжусь всем, чего ты добился в спорте. Пришло время насладиться временем с семьёй и просто жизнью! Но сперва давай также насладимся ещё несколькими гонками вместе», — написал Перес в своих социальных сетях.



Феттель является чытырёхкратным чемпионом мира. Себастьян начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. С 2009 по 2014 год Себастьян Феттель был пилотом «Ред Булл» и четыре раза завоевал чемпионский титул. В 2013 году он стал самым молодым четырёхкратным чемпионом Формулы-1.

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