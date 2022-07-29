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Хорнер: в этом году меньше политики и всякой ерунды на трассе

Хорнер: в этом году меньше политики и всякой ерунды на трассе
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сравнил борьбу за чемпионство в прошлом и нынешнем сезонах.

В прошлом году «Ред Булл» боролся за титул с «Мерседесом» и Макс Ферстаппен стал чемпионом в последней гонке. В текущем сезоне австрийская команда опережает «Феррари».

«Между нами есть уважение друг ко другу. Здорово видеть, что гонщики и команды так относят друг ко другу. В этом сезоне конкуренция происходит на треке, а политики и всякой ерунды на трассе стало меньше.

Я думаю, у «Феррари» отличный болид. Они лучше проезжают повороты, а у нас машина хороша на прямых. Результат у нас в целом схож, пускай мы и по-разному набираем это время на круге. Важно, чтобы были правильные настройки, износ шин, стратегия, пит-стопы.

В первой части сезона мы лучше пользовались шансами, но я уверен, что в оставшихся гонках будет плотное сражение», — цитирует Хорнера Eurosport.

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