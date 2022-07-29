Марко — о Вольфе: мы не враги
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что, несмотря на порой резкие высказывания в адрес руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, он не считает его врагом.
«Мы не враги. Просто это всё раздувается в прессе. Мы соперники, и это нормально, что иногда случаются психологические игры», — приводит слова Марко PlanetF1 со ссылкой на издание Österreich.
В настоящее время «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов. В активе австрийской команды 396 очков. «Мерседес» занимает третье место. На его счету 270 баллов. На втором месте «Феррари» (314).
«Ред Булл» показал, как выглядит его новый завод двигателей Ф-1:
Ранее Марко высказался по поводу скандала вокруг трёхкратного победителя Формулы-1 Нельсона Пике.
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