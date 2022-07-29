Отец Феттеля: Гран-при Австрии стал ключевым моментом для решения Себастьяна

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры гонщика по окончании сезона-2022. Отец пилота Норберт Феттель назвал момент, когда Себастьян окончательно принял решение уйти.



«Я его понимаю. Это была невероятная карьера для моего сына, но ключевым моментом для него стала Австрия. Ему было очень больно ехать последним, и это только подтолкнуло его к решению уйти.



Я, конечно, хотел бы посетить ещё одну гонку Себастьяна и, скорее всего, я выберу Монцу. Там он одержал первую победу в Формуле-1 с «Торо Россо», там началась его великая карьера четырёхкратного чемпиона мира», — приводит слова Феттеля-старшего Grandprix.



На Гран-при Австрии Феттель финишировал последним. Брат Себастьяна Фабиан Феттель сообщил, что гонщик, возможно, будет уделять больше внимания проблемам экологии.

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