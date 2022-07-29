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Ферстаппен обратился к Феттелю, решившему завершить карьеру в Формуле-1

Ферстаппен обратился к Феттелю, решившему завершить карьеру в Формуле-1
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на решение немецкого гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля завершить карьеру в Формуле-1 после окончания нынешнего сезона.

«Поздравляю Себа с потрясающей карьерой. Я очень рад, что разделил с тобой трассу, давай сделаем твои последние гонки великолепными», — написал Ферстаппен в своих социальных сетях.

Феттель — четырёхкратный чемпион Формулы-1. Себастьян начинал карьеру в «Королевских гонках» в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. В том же году немец перебрался в «Торо Россо», за которую выступал до конца 2008 года. С 2009 по 2014 год Себастьян Феттель был пилотом «Ред Булл» и четыре раза завоевал чемпионский титул. С 2015 по 2020 год Феттель выступал за «Феррари», а с начала сезона-2021 стал пилотом «Астон Мартин».

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