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Сайнс: «Феррари» и «Ред Булл» ведут великую битву, которая будет продолжаться до конца

Сайнс: «Феррари» и «Ред Булл» ведут великую битву, которая будет продолжаться до конца
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мыслями о борьбе в Формуле-1, которая ведётся его командой с «Ред Булл».

«Я думаю, что в «Феррари» понимают, что нам нужно делать, а именно — выиграть те гонки, которые хочет выиграть Макс. Впереди ещё много чего может произойти – между двумя командами идёт великая битва, которая, как мне кажется, будет продолжаться до конца года.

Пока шансы есть, нужно продолжать верить и пытаться выиграть всё, что можно. Мы будем и дальше совершенствоваться как команда, потому что всё, чему мы сможем научиться в этом году, можно будет использовать в течение следующих нескольких лет», — приводит слова Сайнса Eurosport.

Сайнс поиздевался над Леклером во время полёта в Баку:

Сколько очков было бы у Ферстаппена и Леклера без всех проблем и ошибок? Мы подсчитали Сколько очков было бы у Ферстаппена и Леклера без всех проблем и ошибок? Мы подсчитали
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