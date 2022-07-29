Сайнс: «Феррари» и «Ред Булл» ведут великую битву, которая будет продолжаться до конца

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мыслями о борьбе в Формуле-1, которая ведётся его командой с «Ред Булл».



«Я думаю, что в «Феррари» понимают, что нам нужно делать, а именно — выиграть те гонки, которые хочет выиграть Макс. Впереди ещё много чего может произойти – между двумя командами идёт великая битва, которая, как мне кажется, будет продолжаться до конца года.



Пока шансы есть, нужно продолжать верить и пытаться выиграть всё, что можно. Мы будем и дальше совершенствоваться как команда, потому что всё, чему мы сможем научиться в этом году, можно будет использовать в течение следующих нескольких лет», — приводит слова Сайнса Eurosport.

Сайнс поиздевался над Леклером во время полёта в Баку: