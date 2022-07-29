Леклер: если Ферстаппен не будет набирать баллы за лучший круг, то я смогу его обойти

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о борьбе за чемпионский титул с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.



На данный момент Шарль Леклер уступает Ферстаппену 63 очка. Ранее сообщалось, что пилот «Ред Булл» станет чемпионом, даже если будет во всех оставшихся гонках финишировать вторым, но при этом каждый раз показывать лучший круг.



«Возможно, кто-то посчитает, что я спятил, но я видел это в «Твиттере» и знаю, что если я выигрываю все гонки, а Макс приезжает вторым, но не будет каждый раз показывать лучший круг, то я могу выиграть чемпионат. Так что нужно лишь выиграть все оставшиеся гонки. Это нелегко, но настрой сейчас именно такой. Либо можно просто оставаться дома. В Формуле-1 меня мотивируют победы, и я верю до конца», — цитирует Леклера GPblog.

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