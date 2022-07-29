Сайнс — лучший по итогам первой тренировки ГП Венгрии, Ферстаппен 2-й, Леклер — 3-й

В Будапеште завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым был Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Тройку лучших замкнул напарник Сайнса Шарль Леклер.

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал седьмой результат.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Первая свободная практика:



1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.18,750.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,130.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,289.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,549.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,856.

6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,872.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,960.

8. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,091.

9. Эстебан Окон («Альпин») +1,598.

10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,627.

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,633.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,664.

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,706.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,945.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,060.

16. Александер Албон («Уильямс») +2,084.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,171.

18. Мик Шумахер («Хаас») +2,277.

19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +2,429.

20. Николас Латифи («Уильямс») +2,663.