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Сайнс — лучший по итогам первой тренировки ГП Венгрии, Ферстаппен 2-й, Леклер — 3-й

Сайнс — лучший по итогам первой тренировки ГП Венгрии, Ферстаппен 2-й, Леклер — 3-й
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В Будапеште завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым был Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Тройку лучших замкнул напарник Сайнса Шарль Леклер.

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал седьмой результат.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Первая свободная практика:

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.18,750.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,130.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,289.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,549.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,856.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,872.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,960.
8. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,091.
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,598.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,627.
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,633.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,664.
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,706.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,945.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,060.
16. Александер Албон («Уильямс») +2,084.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,171.
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,277.
19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +2,429.
20. Николас Латифи («Уильямс») +2,663.

Формула-1 2022. Этап 13, Будапешт, Венгрия
Гран-при Венгрии. Свободная практика 1
29 июля 2022, пятница. 15:00 МСК
Окончено
1
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
1:18.750
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.130
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.289
Комментарии
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