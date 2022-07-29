Бинотто: нельзя ошибаться в мелочах, если хотим побороться с «Ред Булл»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оценил перспективы итальянской команды на предстоящем Гран-при Венгрии.



«Ошибкам подвержены абсолютно все, включая «Ред Булл». Всегда есть риск. Нам же нужно двигаться шаг за шагом, оставаться сосредоточенными. Нельзя ошибаться в мелочах, если хотим бороться с «Ред Булл» за чемпионство. Нам пока лишь остаётся бороться за победу в каждой гонке и дальше будет видно.



На Гран-при Венгрии, как и всегда, жду напряжённую борьбу. У нас машина здорово работает и в жаркую, и в холодную погоду. Будем настраивать болиды на максимальный уровень прижимной силы. Легко всё равно не будет, так как шины, особенно передние, будут сильно нагреваться», — приводит слова Бинотто Speed Week.

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