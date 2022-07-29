Джордж Расселл: у меня есть потенциал, чтобы выигрывать титулы

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл поделился мыслями о своём выступлении в Формуле-1.
«Это было хорошее начало сезона, но определённо есть моменты, которые мне нужно улучшить, и я совершенно точно могу это сделать. Однако этого хочется уже сегодня. Гонщики нетерпеливы. И я хочу показывать максимум уже сейчас.
Так как я выступаю бок о бок с самыми лучшими в спорте — а я хочу быть самым лучшим, — мне нужно показывать всё, на что я способен. Вообще мой подход заключается в том, чтобы не смотреть слишком много на то, что делают другие, потому что я искренне верю, что максимальной отдачи можно добиться за счёт собственных усилий. Нельзя просто скопировать чей-то подход.
Если я опережаю Льюиса, отлично. Если я немного отстал, то так и быть. Но я верю в себя и считаю, что у меня есть потенциал, чтобы выигрывать титулы. Всё дело в менталитете», — приводит слова Расселла BBC.
Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться:
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