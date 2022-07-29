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Александр Смоляр выиграл квалификацию Формулы-3 в Венгрии

Александр Смоляр выиграл квалификацию Формулы-3 в Венгрии
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Российский гонщик Александр Смоляр завоевал поул в квалификации венгерского этапа Формулы-3 в Барселоне. Смоляр выиграл более одной десятой у ставшего вторым Зейна Малоуни. Третьим по итогам квалификации стал Оливер Берман. Брат пилота Формулы-1 Шарля Леклера Артур по итогам квалификации стал четвёртым.

Смоляр будет стартовать первым в воскресеной, основной гонке этапа в Венгрии. В субботней гонке с перевёрнутой стартовой решёткой он будет стартовать 12-м, а с поула в бой уйдёт новичок серии Оливер Гёте.

Формула-3. Венгрия. Квалификация.

1. Александр Смоляр — 1:32.740
2. Зейн Малоуни — 1:32.866
3. Оливер Берман — 1:32.872
4. Артур Леклер — 1:32.912
5. Грегуар Соси — 1:32.941
6. Куш Маини — 1:32.944
7. Джек Кроуфорд — 1:33.009
8. Виктор Мартинс — 1:33.040
9. Кайо Коллет — 1:33.054
10. Исак Хаджар — 1:33.075
11. Федерико Колапинто — 1:33.086
12. Оливер Гёте — 1:33.106.

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