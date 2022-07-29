В «Мерседесе» объяснили провал во второй тренировке Гран-при Венгрии

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о неудачном выступлении команды во второй тренировке Гран-при Венгрии.
«Мы хотели провести определенные эксперименты с машиной. Думаю, те, что мы провели во второй практике, откинули нас назад. В первой сессии мы смотрелись сильнее, поведение машины было более цельным.
Уверен, что есть пара вещей, которую мы сделаем за ночь, потому что в целом всё смотрелось не здорово.
В каком-то плане вероятный ливень в субботу — это неплохо, потому что, думаю, в третьей практике условия будут сильно отличаться, а гонка должна пройти в более прохладных условиях, чем сегодня.
Это не конец света, но было бы приятнее провести сессию, в которой можно было бы поработать с машиной, а у нас получилось не так. Но у нас есть много данных. Мы знаем, что нужно сделать в первую очередь, ну а на мокрой трассе всё будет по-другому», — приводит слова Шовлина PlanetF1.
- 29 июля 2022
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