Норрис ответил, может ли он побороться за поул после второго места на тренировке
Поделиться
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис кратко и однозначно ответил на вопрос, есть ли у него шансы побороться в субботу за поул-позишен на Гран-при Венгрии, после того как британец занял второе место во второй пятничной тренировке.
«Нет», — однозначно ответил Норрис, чьи слова приводит GPblog. При этом Ландо подробно прокомментировал итоги сессии.
«Ощущения хорошие. Машина в хорошей форме. Похоже, ей подходит эта трасса. Но во второй практике мы всегда немного быстрее, чем в квалификации. Все мы знаем, что каждый, а в особенности „Феррари“, „Ред Булл“ и „Мерседес“, делают шаг вперёд в субботу. Но у нас хорошие ощущения, машина в достойной форме. Вероятно, мы немного ближе к лидерам, чем были на „Поль Рикаре“, — заявил Норрис.
Комментарии
- 29 июля 2022
-
21:55
-
21:30
-
21:28
-
20:38
-
20:24
-
20:09
-
19:07
-
18:57
-
17:17
-
17:00
-
16:09
-
16:01
-
15:11
-
14:59
-
14:17
-
14:12
-
13:33
-
13:10
-
12:56
-
12:32
-
12:27
-
12:15
-
11:45
-
11:32
-
10:40
-
10:38
-
10:28
-
10:27
-
10:02
-
09:45
-
09:40
-
00:48
-
00:44
-
00:28
-
00:03
Партнерский контент