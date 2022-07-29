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Норрис ответил, может ли он побороться за поул после второго места на тренировке

Норрис ответил, может ли он побороться за поул после второго места на тренировке
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис кратко и однозначно ответил на вопрос, есть ли у него шансы побороться в субботу за поул-позишен на Гран-при Венгрии, после того как британец занял второе место во второй пятничной тренировке.

«Нет», — однозначно ответил Норрис, чьи слова приводит GPblog. При этом Ландо подробно прокомментировал итоги сессии.

«Ощущения хорошие. Машина в хорошей форме. Похоже, ей подходит эта трасса. Но во второй практике мы всегда немного быстрее, чем в квалификации. Все мы знаем, что каждый, а в особенности „Феррари“, „Ред Булл“ и „Мерседес“, делают шаг вперёд в субботу. Но у нас хорошие ощущения, машина в достойной форме. Вероятно, мы немного ближе к лидерам, чем были на „Поль Рикаре“, — заявил Норрис.

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