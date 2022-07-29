Ферстаппен: мы не сможем быть на уровне «Феррари» на сухой трассе

Лидер чемпионата мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Венгрии и ответил на вопрос, может ли австрийская команда побороться с «Феррари» в сухих условиях.
«Очевидно, что „Феррари“ впереди. В сухих условиях мы не сможем быть на их уровне. Кто знает, возможно, завтра какой-нибудь сюрприз нам преподнесет погода. Посмотрим, сможем ли мы каким-то образом сократить отставание», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая свободная практика:
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.18,445.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,217.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,231.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,283.
5. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,427.
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,604.
7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,808.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,910.
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,952.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,966.
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,102.
12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,160.
13. Эстебан Окон («Альпин») +1,169.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,257.
15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,285.
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,373.
17. Мик Шумахер («Хаас») +1,540.
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,043.
19. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,076.
20. Александер Албон («Уильямс») +2,170.
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