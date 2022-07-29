Перес надеется, что дождь изменит расстановку сил в Венгрии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался об итогах пятничных тренировок Гран-при Венгрии.



«Мы активно экспериментировали, пробовали разные варианты конфигурации, чтобы добиться большего от машины. День принёс несколько интересных идей, надеюсь, что завтра это позволит нам прибавить в скорости и с полными, и с пустыми баками. Да, машины „Феррари“ в пятницу были очень быстры, но у меня оптимистичный настрой. Небольшой дождь мог бы немного изменить расстановку сил. С нетерпением жду продолжения уик-энда», — приводит слова Серхио Переса официальный сайт австрийской команды.



По итогам второй тренировки Серхио Перес показал девятый результат. Лучшее время по итогам пятницы показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.