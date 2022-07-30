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Ральф Шумахер: некоторые люди в Формуле-1 обрадовались уходу Феттеля

Ральф Шумахер: некоторые люди в Формуле-1 обрадовались уходу Феттеля
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер уверен, что решение Себастьяна Феттеля завершить карьеру по окончании сезона обрадовало некоторых людей.

«Внутри Формулы-1 некоторые люди обрадовались уходу Феттеля, особенно руководитель серии Доменикали и его компания, потому что Себастьян указывал на все проблемы прямо, а это неприятно.

Мне лично будет не хватать Себа. Даже его манеры поведения, в нём всегда была видна искренность. То, что он принял решение уйти, не удивляет. Признаки я наблюдал и раньше. Когда нет успехов, а дома тебя ждёт семья, то человеку статуса Феттеля нет смысла продолжать. В своё время и мне было трудно расставаться с семьёй и я каждый раз спрашивал себя, зачем мне это нужно. В итоге я уже не был счастлив, как раньше, и решил уйти», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.

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