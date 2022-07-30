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Макс Ферстаппен: я бы не стал сидеть за столом с кем-то из «Мерседеса» и не смеялся с ним

Макс Ферстаппен: я бы не стал сидеть за столом с кем-то из «Мерседеса» и не смеялся с ним
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Лидер чемпионата мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен комплиментарно высказался о соперничестве с «Феррари» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Мы боремся с командой, которую есть за что уважать. Когда «Феррари» выигрывает гонку, мы можем подойти к ним и сказать — молодцы, а когда мы выигрываем гонку, они могут сказать то же самое о нас. Я действительно уважаю такую борьбу. Кроме того, с некоторыми людьми в их команде, даже с Маттиа, у меня действительно хорошие отношения.

В субботу вечером мы даже посмеялись в «Поль Рикар», и я думаю, что это здорово, потому что именно такими должны быть гонки. Мы жёсткие соперники на трассе, и мы всегда будем стараться победить друг друга, что вполне нормально. Однако почему бы не провести здорово время за пределами трассы? Мне это нравится. Скажем так, я бы не стал сидеть за столом в субботу вечером и не смеялся с кем-то из «Мерседеса». Мне нравится, как у нас сейчас всё сложилось с «Феррари», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports со ссылкой на Sky Italy.

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