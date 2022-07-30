Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных свободных заездов на Гран-при Венгрии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс оценил результаты первых двух тренировок на Гран-при Венгрии, который проходит в этот уикенд.
«У нас выдалась интересная пятница. Машина работала хорошо сразу, как мы выехали из боксов, и мы провели несколько отличных кругов. Перед второй практикой попробовали внести несколько изменений, чтобы было понимание, куда продолжать движение в преддверии квалификации и самой гонки.
По ощущениям стало похуже, но с точки зрения баланса машины и скорости мы всё ещё в прекрасной форме. В субботу, как говорят, будет дождь, нам нужно адаптироваться к этому, но сейчас мы с оптимизмом смотрим на весь уикенд», — приводит слова Сайнса Racingnews365.
В первой практике Сайнс показал лучшее время, во второй лидером был его напарник Шарль Леклер.
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