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Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных свободных заездов на Гран-при Венгрии

Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных свободных заездов на Гран-при Венгрии
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс оценил результаты первых двух тренировок на Гран-при Венгрии, который проходит в этот уикенд.

«У нас выдалась интересная пятница. Машина работала хорошо сразу, как мы выехали из боксов, и мы провели несколько отличных кругов. Перед второй практикой попробовали внести несколько изменений, чтобы было понимание, куда продолжать движение в преддверии квалификации и самой гонки.

По ощущениям стало похуже, но с точки зрения баланса машины и скорости мы всё ещё в прекрасной форме. В субботу, как говорят, будет дождь, нам нужно адаптироваться к этому, но сейчас мы с оптимизмом смотрим на весь уикенд», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

В первой практике Сайнс показал лучшее время, во второй лидером был его напарник Шарль Леклер.

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Леклер — лучший по итогам второй тренировки ГП Венгрии, Сайнс — 3-й, Ферстаппен — 4-й,
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