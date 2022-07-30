Херберт: не знаю, почему слова Ферстаппена были такими негативными по отношению к Льюису
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Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт признался, что сбит с толку комментариями гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена в адрес Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
«Это действительно разочаровывает. Кажется, что он буквально отмахнулся от Льюиса и сразу же переключился на Шарля и «Феррари», с которыми сейчас ведёт борьбу.
Я думал, он наслаждался битвой, которую они вели на трассе в прошлом сезоне, но очевидно, что тогда она ему совсем не нравилась. Я не понимаю, почему его слова были такими негативными по отношению к Льюису и битве, которая у них была в прошлом году. Я совершенно сбит с толку», — приводит слова Херберта издание Sky Sports.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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