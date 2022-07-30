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Чандхок отреагировал на мнение, что Ферстаппен хочет в будущем перейти в «Феррари»

Чандхок отреагировал на мнение, что Ферстаппен хочет в будущем перейти в «Феррари»
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Бывший индийский гонщик Формулы-1 Карун Чандхок отверг предположение о том, что комплиментарные слова голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в отношении «Феррари» могли быть как-то связаны с его желанием выступать за итальянскую команду в какой-то момент в будущем.

«Я не думаю, что дело в этом. Мне и не кажется, что он даже думает об этом. Он просто считает, что между ними ведётся уважительная борьба и они упорно борются на трассе, но при этом уважают друг друга за её пределами. И я полагаю, что он искренен. Почему нет, в конце концов? Макс просто наслаждается битвой, которую ведёт в этом году», — приводит слова Чандхока издание Sky Sports.

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