Марко: превосходство «Феррари» в скорости пугает
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко оценил пятничные свободные заезды на Гран-при Венгрии.
«Изменения, которые мы внесли в настройки болидов между первой и второй практикой, не дали нам никаких преимуществ. Наоборот, стало только хуже. Посмотрим, удастся ли нам к гонке найти оптимальные настройки. Но на данный момент превосходство «Феррари» в скорости пугает. Особенно это заметно на шинах «медиум». Нам придётся очень нелегко в этот уикенд. Ну а просто надеяться, что у «Феррари» что-то пойдёт не так, глупо», — приводит слова Марко Racingnews365.
В первой свободной практике Гран-при Венгрии лучшее время показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Во второй тренировке лучшим был Шарль Леклер.
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