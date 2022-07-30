«Мой источник вдохновения». Льюис Хэмилтон встретился с гонщицами W Series. Фото

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о встрече с гонщицами W Series.
«Было потрясающе провести время с очень талантливыми молодыми девушками из W Series. Трудно поверить, что серия стартовала только в 2019 году и уже так сильно выросла. Эти спортсменки являются источником вдохновения для меня и для многих других людей по всему миру. Они будут участвовать в субботней гонке, и я буду наблюдать за ними после третьей тренировки. Приятно было встретиться и поговорить со всеми вами. Спасибо за тёплый приём», — написал Хэмилтон.
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Третья тренировка Гран-при Венгрии состоится сегодня, 30 июля. Начало заезда — в 14:00 мск. Гонка W Series состоится также сегодня. Её начало – в 15:40 мск.
Самые яркие Гран-при Венгрии Формулы-1:
- 30 июля 2022
-
11:35
-
10:57
-
10:44
-
10:16
-
10:00
-
09:56
-
09:50
-
09:28
-
00:53
- 29 июля 2022
-
23:49
-
22:52
-
21:55
-
21:30
-
21:28
-
20:38
-
20:24
-
20:09
-
19:07
-
18:57
-
17:17
-
17:00
-
16:09
-
16:01
-
15:11
-
14:59
-
14:17
-
14:12
-
13:33
-
13:10
-
12:56
-
12:32
-
12:27
-
12:15
-
11:45
-
11:32