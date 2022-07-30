«Мой источник вдохновения». Льюис Хэмилтон встретился с гонщицами W Series. Фото

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о встрече с гонщицами W Series.



«Было потрясающе провести время с очень талантливыми молодыми девушками из W Series. Трудно поверить, что серия стартовала только в 2019 году и уже так сильно выросла. Эти спортсменки являются источником вдохновения для меня и для многих других людей по всему миру. Они будут участвовать в субботней гонке, и я буду наблюдать за ними после третьей тренировки. Приятно было встретиться и поговорить со всеми вами. Спасибо за тёплый приём», — написал Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Третья тренировка Гран-при Венгрии состоится сегодня, 30 июля. Начало заезда — в 14:00 мск. Гонка W Series состоится также сегодня. Её начало – в 15:40 мск.

Самые яркие Гран-при Венгрии Формулы-1: