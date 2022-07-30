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Леклер высказался об итогах пятничных тренировок Гран-при Венгрии

Леклер высказался об итогах пятничных тренировок Гран-при Венгрии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги свободных заездов Гран-при Венгрии. Гонщик считает, что команде нужно подготовиться к дождливой погоде.

«Первые тренировки получились весьма продуктивными. Мы успели опробовать и поменять много вещей на моём болиде. В первой практике было непросто, но во второй мы уже нащупали верную дорогу, так что уверены в своей хорошей работе перед гонкой.

Судя по всему, квалификация пройдёт в дождливую погоду, и мы должны быть готовы к этому. Важно попасть в правильный диапазон работы шин, пускай в дождь это сделать не всегда легко. Сейчас это наш главный приоритет. Если сможем сделать всё правильно, сохраним преимущество, которое продемонстрировали в первых тренировках», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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Леклер — лучший по итогам второй тренировки ГП Венгрии, Сайнс — 3-й, Ферстаппен — 4-й,
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