Леклер высказался об итогах пятничных тренировок Гран-при Венгрии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги свободных заездов Гран-при Венгрии. Гонщик считает, что команде нужно подготовиться к дождливой погоде.



«Первые тренировки получились весьма продуктивными. Мы успели опробовать и поменять много вещей на моём болиде. В первой практике было непросто, но во второй мы уже нащупали верную дорогу, так что уверены в своей хорошей работе перед гонкой.



Судя по всему, квалификация пройдёт в дождливую погоду, и мы должны быть готовы к этому. Важно попасть в правильный диапазон работы шин, пускай в дождь это сделать не всегда легко. Сейчас это наш главный приоритет. Если сможем сделать всё правильно, сохраним преимущество, которое продемонстрировали в первых тренировках», — приводит слова Леклера Sky Sports.